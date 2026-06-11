UNICEF Gaza e Cisgiordania | La violenza continua a costare la vita ai bambini
Nelle ultime settimane, bambini sono stati uccisi e feriti a Gaza e in Cisgiordania. L’UNICEF segnala che le vittime sono sia di attacchi diretti sia di incidenti legati al conflitto. La situazione ha portato a un aumento delle vittime tra i minori, senza che siano ancora state adottate misure di protezione efficaci. La richiesta principale riguarda interventi immediati da parte delle autorità israeliane per tutelare i bambini.
L’UNICEF denuncia l’uccisione e il ferimento di bambini a Gaza e in Cisgiordania e chiede alle autorità israeliane misure immediate per garantire la protezione dei minori. “ Lo scorso fine settimana, secondo le notizie, otto bambini uccisi e altri 17 feriti in cinque diverse località della Striscia di Gaza, mentre in Cisgiordania un bambino di sette mesi è morto dopo essere stato colpito dalle forze israeliane nella zona di Tel Rumeida, a Hebron. Ancora una volta, la vita di alcuni bambini è stata stroncata. In una delle zone colpite a Gaza, un gruppo di bambini che giocava a calcio è rimasto ferito da un attacco nelle vicinanze. In Cisgiordania, un neonato, che non aveva ancora avuto modo di muovere i primi passi, è stato colpito da un proiettile mentre era seduto sulle ginocchia della madre sul sedile posteriore di un’auto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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