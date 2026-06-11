Un uomo di 47 anni è stato arrestato questa mattina a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, con l’accusa di aver ucciso il padre di 73 anni all’interno di un appartamento. Dopo aver colpito la vittima con un oggetto contundente, il 47enne ha dato fuoco alla casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’episodio.

Omicidio all’alba in provincia di Milano. Un 47enne è stato arrestato questa mattina a Cinisello Balsamo dopo aver colpito il padre di 73 anni con un corpo contundente all’interno di un appartamento. L’uomo lo avrebbe poi cosparso di liquido infiammabile e gli avrebbe dato fuoco, causandone la morte. I carabinieri di Cinisello sono intervenuti innanzitutto per l’ incendio insieme ai colleghi del radiomobile di Sesto San Giovanni e ai vigili del fuoco. Il figlio della vittima, affetto da disturbi della personalità, è stato trovato sul posto e bloccato. Sulla scena del crimine si sta recando il pm di Monza di turno che coordina le indagini; sul luogo si recheranno anche un medico legale e i militari della sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Uccide il padre e gli dà fuoco: 47enne in manette a Milano

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