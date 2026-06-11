Un uomo di 47 anni ha ucciso il padre di 73 anni e ha appiccato il fuoco alla scena. La vittima è morta tra le fiamme. L’arresto è stato effettuato poco dopo. La polizia ha sequestrato il luogo dell’incidente e sta indagando sulle cause del gesto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali precedenti o motivazioni. La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione.

AGI - Ha ucciso il padre di 73 anni e gli ha dato fuoco lasciandolo morire tra le fiamme. E' successo a Cinisello Balsamo, nel Milanese, dove i carabinieri sono intervenuti assieme ai vigili del Fuoco per la segnalazione di un rogo in un'abitazione, in via Casati, e hanno arrestato il figlio di 47 anni ipotizzando che abbia ucciso il genitore prima con un corpo contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco. In base alle prime informazioni raccolte, il figlio soffrirebbe di disturbi psichici. Sul posto si sta recando il pubblico ministero della Procura di Monza per ricostruire la dinamica dell'accaduto assieme al medico legale e alla Sezione Investigazioni Scientifiche dei carabinieri di Milano. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Uccide il padre di 73 anni e gli dà fuoco, arrestato un 47enne

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