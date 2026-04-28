Due grandi attaccanti sono impegnati in una sfida per superare il record di reti segnate in Coppa del Mondo da un ex attaccante tedesco. Messi e Mbappé cercano di avvicinarsi o superare il numero di gol realizzati durante le edizioni passate del torneo. Entrambi hanno già segnato in questa competizione e puntano a raggiungere o superare quella particolare soglia di marcature.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il calcio è uno sport che regala emozioni in ogni angolo del pianeta e il Campionato del Mondo rappresenta una delle vette più elevate per qualsiasi calciatore. Con il prossimo torneo che si svolgerà nel 2026, gli occhi di appassionati e esperti saranno puntati su Lionel Messi e Kylian Mbappé. Entrambi hanno dimostrato un talento eccezionale e, con 16 gol, si trovano a pochi passi dal record di Miroslav Klose, il miglior marcatore della storia del Mondiale. Klose, ex attaccante tedesco, ha fissato il proprio record nel 2014, e finora nessuno è riuscito a superarlo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Messi e Mbappé vogliono superare il record di reti di Klose ai Mondiali.

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