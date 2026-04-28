Messi e Mbappé vogliono superare il record di reti di Klose ai Mondiali
Due grandi attaccanti sono impegnati in una sfida per superare il record di reti segnate in Coppa del Mondo da un ex attaccante tedesco. Messi e Mbappé cercano di avvicinarsi o superare il numero di gol realizzati durante le edizioni passate del torneo. Entrambi hanno già segnato in questa competizione e puntano a raggiungere o superare quella particolare soglia di marcature.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il calcio è uno sport che regala emozioni in ogni angolo del pianeta e il Campionato del Mondo rappresenta una delle vette più elevate per qualsiasi calciatore. Con il prossimo torneo che si svolgerà nel 2026, gli occhi di appassionati e esperti saranno puntati su Lionel Messi e Kylian Mbappé. Entrambi hanno dimostrato un talento eccezionale e, con 16 gol, si trovano a pochi passi dal record di Miroslav Klose, il miglior marcatore della storia del Mondiale. Klose, ex attaccante tedesco, ha fissato il proprio record nel 2014, e finora nessuno è riuscito a superarlo.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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