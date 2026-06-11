Due lavoratori sono morti per infarto tra Scorzè e Concordia. La Cisl ha sollevato dubbi sulla possibile influenza dei turni di lavoro sulla loro salute. Inoltre, l'organizzazione sindacale ha evidenziato responsabilità legate alla catena di subappalti coinvolti nelle attività svolte.

? Domande chiave? In Breve Due decessi per infarto scuotono Scorzè e Concordia Sagittaria: il dramma di Kazi Shakib e Natale Simon. Due uomini sono morti per un arresto cardiaco nella giornata di ieri, 10 giugno 2026, tra Scorzè e Concordia Sagittaria, lasciando aperta una ferita profonda nelle comunità locali. Il primo decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio presso la San Benedetto di Scorzè, dove Kazi Shakib, un carrellista di 48 anni di origine bengalese, è stato trovato senza vita sul luogo di lavoro. Poche ore prima, il cuore di Natale Simon, un autista di 55 anni della Veritas, si è fermato improvvisamente a Concordia Sagittaria dopo la fine del suo turno di servizio. Il tragico evento alla San Benedetto si è consumato dopo le ore 19:00, durante l’attività lavorativa svolta per conto della cooperativa Biesse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia tra Scorzè e Concordia: due infarti uccidono due lavoratori

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COSTA CONCORDIA UN SOGNO DIVENTATO INCUBO

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