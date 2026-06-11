Un uomo di 73 anni è stato trovato morto nella propria abitazione a Cinisello Balsamo, nell’hinterland milanese. Le prime ore del mattino hanno visto il ritrovamento del corpo e l’arresto del figlio, considerato coinvolto nel fatto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso e il ruolo dell’indagato nella vicenda. La comunità si è stretta attorno alla famiglia, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma nelle prime ore del mattino. Una vicenda drammatica ha scosso la comunità di Cinisello Balsamo, nell’hinterland milanese, dove un uomo di 73 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione in via Alfonso Casati. Per la morte dell’anziano è stato fermato il figlio, un 47enne italiano, sul quale si concentrano le indagini coordinate dall’autorità giudiziaria. L’intervento delle forze dell’ordine. L’allarme è scattato nelle prime ore della mattinata, intorno alle 5.40, quando una pattuglia dei Carabinieri della stazione locale, durante un servizio di controllo del territorio, ha notato un incendio sviluppatosi all’interno dell’appartamento.... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia a Cinisello Balsamo: anziano trovato morto in casa, fermato il figlio

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