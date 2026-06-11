Traffico Roma del 11-06-2026 ore 08 | 30

Alle 8:30 di questa mattina, si registrano code sulla carreggiata interna del raccordo anulare a Roma. Il traffico è intenso e si sono formate lunghe code nella zona. La situazione interessa in particolare la tratta in prossimità di un punto critico, causando rallentamenti notevoli. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni di carreggiata. Le autorità raccomandano di pianificare eventuali percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.

Luceverde Roma Rovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra Casilina e doppia rallentamenti e code anche in esterna tra Flaminia e Katia al bivio per la Roma Fiumicino è la via Pontina ed ancora tra Prenestina e Tiburtina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale at code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra via Tiburtina e San Lorenzo in direzione San Giovanni gode sempre per traffico sulla via Flaminia tra Labaro e via di Grotta Rossa verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria tra la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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