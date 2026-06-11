Il traffico sulla rete autostradale del Lazio alle 9:30 del 11 giugno 2026 risulta complessivamente scorrevole. Non sono segnalate criticità o blocchi lungo le principali vie di collegamento della regione. La situazione è stabile e senza congestioni di rilievo.

Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio code invece per un incidente sulla via Pontina all'altezza di Pomezia in direzione lati trafficata alla via Cristoforo Colombo con code tra via di Acilia via di Malafede verso Roma code per traffico anche sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e doppia code a tratti in interna tra Laurentina e il bivio per la Roma Fiumicino rallentamenti e code in esterna tra Prenestina e Tiburtina ed ancora tra Flaminia e Katia trafficato il tratto della Roma Fiumicino con code tra via della Magliana via del Cappellaccio proseguono i lavori sulla via Salaria con riduzione di carreggiata... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 11-06-2026 ore 09:30

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Tg Flash dell'8 giugno - EDIZIONE MATTINA

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Il Myanmar ha una geografia così diversificata tra le nazioni del Sud Est asiatico, con alte montagne a nord e ovest, altopiani a est, pianure nella regione centrale e spiagge e isole a sud-ovest e sud. Con un governo stabile, sarebbe una grande meta turistica. : reddit