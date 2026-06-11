Torre dell’Orso arrestato 32enne | feriti due carabinieri in hotel
Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Torre dell’Orso dopo aver aggredito due carabinieri durante un tentativo di mediazione in un hotel. I militari sono rimasti feriti nell’episodio. La situazione è degenerata quando il 32enne ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine, che sono stati colpiti da gesti violenti. Le forze dell’ordine hanno riportato lesioni durante l’intervento, senza ulteriori dettagli sulle modalità precise.
? Domande chiave? In Breve L’arresto di Christian Centonze a Torre dell’Orso dopo una notte di violenza in un hotel. I carabinieri della sezione radiomobile di Lecce hanno arrestato un 32enne, Christian Centonze, dopo che questi ha aggredito il personale di una struttura alberghiera a Torre dell’Orso, ferendo due militari. L’uomo, residente a Caprarica di Lecce, ha scatenato il caos presso il Sairon Village, situato lungo la strada provinciale che serve la marina di Melendugno, durante una notte caratterizzata da forti tensioni. L’episodio è scoppiato all’interno della nota struttura ricettiva, dove il trentaduenne si trovava in uno stato di forte alterazione. Centonze ha iniziato a turbare l’ordine e la sicurezza del luogo, rivolgendo minacce dirette ai lavoratori presenti nell’hotel. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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