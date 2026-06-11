Torre dell’Orso arrestato 32enne | feriti due carabinieri in hotel

Notizia in breve

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Torre dell’Orso dopo aver aggredito due carabinieri durante un tentativo di mediazione in un hotel. I militari sono rimasti feriti nell’episodio. La situazione è degenerata quando il 32enne ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine, che sono stati colpiti da gesti violenti. Le forze dell’ordine hanno riportato lesioni durante l’intervento, senza ulteriori dettagli sulle modalità precise.