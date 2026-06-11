torna a raggiolo la festa di transumanza in piazza san michele

Notizia in breve

La Festa della Transumanza si tiene sabato 13 giugno a Raggiolo, in piazza San Michele. La manifestazione prevede attività legate alla tradizione della transumanza e coinvolge la comunità locale. È previsto un programma di eventi e dimostrazioni incentrate sulla pratica della transumanza e sull’artigianato legato a questa tradizione. L’evento si svolge nel centro del paese, attirando residenti e visitatori. La festa si svolge senza che siano stati annunciati modifiche alle normative di sicurezza o restrizioni.