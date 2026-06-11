Torna a Raggiolo la festa di transumanza in piazza San Michele
La Festa della Transumanza si tiene sabato 13 giugno a Raggiolo, in piazza San Michele. La manifestazione prevede attività legate alla tradizione della transumanza e coinvolge la comunità locale. È previsto un programma di eventi e dimostrazioni incentrate sulla pratica della transumanza e sull’artigianato legato a questa tradizione. L’evento si svolge nel centro del paese, attirando residenti e visitatori. La festa si svolge senza che siano stati annunciati modifiche alle normative di sicurezza o restrizioni.
Arezzo, 11 giugno 2026 – Ritorna a Raggiolo la Festa della Transumanza: appuntamento sabato 13 giugno in piazza San Michele e Raggiolo. In arrivo sapori, tradizioni e memorie di una cultura millenaria che tornano protagonisti nel cuore di Raggiolo in Casentino con una giornata dedicata alla transumanza tra mercatino di prodotti locali, degustazioni, laboratori, visite guidate, attività per bambini, spettacoli, cena del pastore e musica dal vivo. Il programma parte alle 14 con la Mercatella, il mercato dei prodotti tipici e degli artigiani del Casentino. Alle 15 spazio alal degustazione gratuita di prodotti locali, su prenotazione. Alla stessa ora si svolgono anche i laboratori con dimostrazioni e degustazioni i formaggio, scottino e ricotta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Clinica San Michele, un paziente dona la statua di San Michele, la benedizione del VescovoLo scorso 30 aprile presso la casa di cura San Michele si è svolto un evento particolare, quando un paziente ha donato una statua di San Michele.
Solofra Street Sound, Samurai Jay sul palco per la festa di San Michele ArcangeloLunedì 22 giugno a Solofra si terrà la quarta edizione del Solofra Street Sound, una manifestazione musicale in occasione dei festeggiamenti di San...