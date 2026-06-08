Colpi a salve sparati in centro storico FdI | Basta far west tolleranza zero e taser alla polizia locale

In centro storico a Faenza sono stati esplosi colpi a salve, un episodio che ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali. Il partito di maggioranza ha chiesto un intervento deciso, proponendo tolleranza zero e l'uso del taser per la polizia locale. L'incidente si aggiunge a una serie di episodi di degrado e insicurezza nella zona, che hanno portato le forze dell'ordine a intensificare i controlli. La sparatoria è stata segnalata come un segnale di una situazione di crescente criticità.

“Il gravissimo episodio della sparatoria in pieno centro storico a Faenza è solo l'ultimo, inaccettabile campanello d'allarme di una situazione di degrado e insicurezza che i cittadini non possono più tollerare. Le nostre strade non possono trasformarsi in un far west a causa di criminali e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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