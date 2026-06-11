Il Taranto Swing Festival si svolge nella città pugliese, attirando appassionati di musica e danza swing da tutta Europa. L’evento, giunto alla sua edizione, prevede concerti, lezioni di ballo e iniziative culturali distribuite in diversi luoghi della città. La manifestazione si estende nel corso di più giorni, coinvolgendo artisti e insegnanti specializzati. Durante il festival, le piazze e i locali di Taranto si riempiono di musica dal vivo e di persone che ballano, creando un’atmosfera vibrante.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue a Taranto il Taranto Swing Festival – Apulia Swing Destination, l’evento internazionale dedicato alla musica e alle danze swing che quest’anno rientra tra i Grandi Eventi Sportivi promossi dalla Regione Puglia nell’ambito del percorso verso il riconoscimento di Regione Europea dello Sport 2026. La manifestazione ha richiamato in città centinaia di ballerini, musicisti e appassionati provenienti da numerosi Paesi europei, oltre che da Stati Uniti, Australia e Asia, confermando il festival tarantino tra gli appuntamenti di riferimento del panorama swing internazionale. Sotto la direzione artistica di Nicky Pezzolla, il programma propone concerti, workshop, laboratori, spettacoli e momenti di social dance che coinvolgono artisti di fama internazionale e un pubblico sempre più numeroso. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto Swing Festival, la città si trasforma nella capitale europea dello swing

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sunny slide swing fest: a Silvi il festival dello swingA Silvi Marina si svolgerà dal 28 maggio al 2 giugno la quinta edizione del Sunny Slide Swing Fest, un festival dedicato allo swing.

Taranto capitale dello swing: al via cinque giorni di musica, danza e spettacoli internazionaliA Taranto è iniziata la quinta edizione di Taranto Swing, un evento di cinque giorni dedicato a musica, danza e spettacoli internazionali.

Temi più discussi: Swing on Island - Taranto Swing Festival; Taranto, cinque giorni a ritmo di Swing; Taranto diventa capitale dello swing, il festival porta in città ballerini da tutto il mondo. Le foto; Taranto capitale europea dello Swing.

Taranto capitale europea dello swing: torna il Taranto Swing Festival 2026TARANTO - Taranto si prepara a diventare per cinque giorni la capitale internazionale dello swing. Dal 10 al 14 giugno torna il Taranto Swing Festival – Apulia Swing Destination, manifestazione inseri ... giornaledipuglia.com

Torna il Taranto Swing Festival: dal 11 al 14 giugno la grande festa dello swing in PugliaIl Taranto Swing Festival torna dal 11 al 14 giugno 2026. Scopri date, location al Mon Rêve Resort, maestri internazionali, workshop e concerti di swing, rock and roll, rockabilly. iltarantino.it