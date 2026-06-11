Sydney | arrestato Skaf nuove 24 accuse per narcotraffico

A Sydney è stato arrestato un uomo coinvolto in un traffico di droga, con 24 nuove accuse a suo carico. Durante l’operazione sono stati fermati anche altri tre complici. Le autorità non hanno fornito dettagli su come l’individuo gestisse la rete di narcotraffico, né sui metodi usati per coordinare le attività illecite. L’indagine continua per chiarire le modalità di funzionamento dell’organizzazione e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

? Domande chiave? In Breve Nuove accuse di narcotraffico per Mohammed Skaf a Sydney: arresti e sequestri massicci nel sud-ovest. Mohammed Skaf è stato arrestato a Sydney con l’accusa di quasi ventiquattro nuovi reati legati allo spaccio di stupefacenti. L’operazione della polizia del New South Wales ha colpito un presunto sistema di fornitura di droga su larga scala, portando alla luce ingenti somme di denaro e sostanze proibite. L’azione investigativa si è concentrata nell’area di Greenacre, dove le autorità hanno eseguito diversi mandati di perquisizione durante la notte. Gli agenti hanno confiscato quantità significative di cocaina e circa 245.000 dollari in contanti. Oltre al denaro, sono stati sequestrati anche un veicolo e altri oggetti rilevanti per le indagini in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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