Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato una nuova indagine penale contro il presidente venezuelano. Le accuse includono, oltre al narcotraffico, altri reati ancora non specificati. La notizia è stata resa nota tramite comunicazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sui capi di imputazione o sui soggetti coinvolti. La procedura giudiziaria si inserisce in un quadro di tensioni tra gli Stati Uniti e il governo venezuelano.

Il Dipartimento di Giustizia americano prepara una nuova indagine penale contro Nicolas Maduro. Secondo l’emittente CBS News, i procuratori federali di Miami hanno ricevuto l’ordine di aprire un nuovo dossier contro l’ex leader del regime venezuelano, perché c’è la preoccupazione che il processo in corso per i reati di narcotraffico, possesso illegale di armi e cospirazione, possa essere “debole”. Questo nuovo processo, invece, sarebbe più consistente e potrebbe coinvolgere anche altri Paesi. L’ipotesi è che le accuse del Tribunale del Distretto Sud dello stato della Florida siano riciclaggio e delitti finanziari internazionali. Nella trama di delitti commessi dal leader della dittatura chavista sarebbe coinvolto il suo presunto prestanome, l’imprenditore colombiano Alex Saab ( qui l’articolo di Formiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Non solo narcotraffico. Le nuove accuse americane contro Maduro

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Processo farsa: lACCUSA CHIAVE contro Maduro è crollata!

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