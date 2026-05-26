Non solo narcotraffico Le nuove accuse americane contro Maduro
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato una nuova indagine penale contro il presidente venezuelano. Le accuse includono, oltre al narcotraffico, altri reati ancora non specificati. La notizia è stata resa nota tramite comunicazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sui capi di imputazione o sui soggetti coinvolti. La procedura giudiziaria si inserisce in un quadro di tensioni tra gli Stati Uniti e il governo venezuelano.
Il Dipartimento di Giustizia americano prepara una nuova indagine penale contro Nicolas Maduro. Secondo l’emittente CBS News, i procuratori federali di Miami hanno ricevuto l’ordine di aprire un nuovo dossier contro l’ex leader del regime venezuelano, perché c’è la preoccupazione che il processo in corso per i reati di narcotraffico, possesso illegale di armi e cospirazione, possa essere “debole”. Questo nuovo processo, invece, sarebbe più consistente e potrebbe coinvolgere anche altri Paesi. L’ipotesi è che le accuse del Tribunale del Distretto Sud dello stato della Florida siano riciclaggio e delitti finanziari internazionali. Nella trama di delitti commessi dal leader della dittatura chavista sarebbe coinvolto il suo presunto prestanome, l’imprenditore colombiano Alex Saab ( qui l’articolo di Formiche. 🔗 Leggi su Formiche.net
Processo farsa: lACCUSA CHIAVE contro Maduro è crollata!
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