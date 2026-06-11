Oggi, giovedì 11 giugno, diversi eventi sportivi sono trasmessi in tv e streaming. In campo ci sono tornei ATP e WTA di tennis, il Tour Auvergne-Rhône-Alpes di ciclismo, gli Europei di canoa velocità e la Nations League di volley tra Italia e Germania. Gli orari variano a seconda delle discipline e delle emittenti, con dirette disponibili anche online.

Oggi, giovedì 11 giugno, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour Auvergne-Rhône-Alpes, la canoa velocità con gli Europei, il volley con il match di Nations League tra Italia e Germania, e tanto altro ancora. Si apriranno gli Europei senior di canoa velocità e paracanoa a Montemor-o-Velho (Portogallo): l’Italia sarà subito protagonista con 22 dei 27 equipaggi iscritti nelle prime batterie delle specialità in programma, equamente suddivisi tra sessione mattutina e sessione pomeridiana. Nella seconda semifinale della Final Four della Champions League di pallanuoto maschile, alle ore 21.00, a Gzira (Malta), andrà in scena il match della Pro Recco, che sarà opposta agli ellenici dell’ Olympiacos. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 11 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

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