Oggi, giovedì 4 giugno, sono programmati diversi eventi sportivi trasmessi in televisione e streaming. La guida di OA Sport fornisce orari e dettagli su come seguire le partite e le competizioni in programma. Sono previste coperture sia sui canali televisivi che sulle piattaforme online, consentendo agli appassionati di seguire gli eventi in diretta. La giornata offre una varietà di appuntamenti sportivi da seguire in modo completo e puntuale.

Oggi, giovedì 4 giugno, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sull’atletica leggera con la disputa del celebre Golden Gala. Un evento particolare atteso in cui i big azzurri vorranno mettersi alla prova davanti al pubblico italiano, sfidando le stelle del firmamento mondiale. Allargando gli orizzonti, ci sarà altro da seguire. La tappa del Giro d’Italia femminile, che avrà come arrivo una località piuttosto particolare per la cultura italiana, ovvero Brescello, lì dove la storia cinematografica di Don Camillo e Peppone, personaggi nati dalla penna dello scrittore Giovannino Guareschi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 4 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

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