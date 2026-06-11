solo un europeo su dieci considera gli stati uniti un paese alleato

Ecco uno studio che Donald Trump farebbe bene a leggere prima di partecipare al vertice del G7, in programma a Évian il 15 e 16 giugno, sempre che ci vada. Un sondaggio fatto in quindici paesi europei, tra cui la Francia, evidenzia il crollo della fiducia dei cittadini del vecchio continente negli Stati Uniti di Trump. Secondo lo studio, pubblicato il 10 giugno dal centro studi European council on foreign relations, ormai solo un europeo su dieci considera gli Stati Uniti un alleato affidabile. La maggioranza ritiene che siano solo un “partner necessario” e non più un alleato. Oggi gran parte degli europei dubita che gli Stati Uniti correrebbero in aiuto del loro paese in caso di aggressione, e questo nonostante gli obblighi previsti dall’appartenenza alla Nato. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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TUTTA L'EUROPA CHE MANCA Convention per gli Stati Uniti d'Europa

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Ci voleva Trmp? Secondo un sondaggio, solo un europeo su dieci considera ormai gli Stati Uniti un alleato. x.com

Solo uno su dieci europei ora vede gli Stati Uniti come un alleato, suggerisce un sondaggio | Nato reddit

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