Solo un europeo su dieci considera gli Stati Uniti un paese alleato

Da internazionale.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo un sondaggio condotto in quindici paesi europei, solo il 10% degli intervistati considera gli Stati Uniti un paese alleato. La ricerca mostra una diminuzione significativa della fiducia tra i cittadini europei nei confronti degli Stati Uniti, rispetto a periodi precedenti. I dati indicano che la percezione di alleanza con gli Stati Uniti è molto bassa, con un solo europeo su dieci che li vede come partner affidabili.

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Ecco uno studio che Donald Trump farebbe bene a leggere prima di partecipare al vertice del G7, in programma a Évian il 15 e 16 giugno, sempre che ci vada. Un sondaggio fatto in quindici paesi europei, tra cui la Francia, evidenzia il crollo della fiducia dei cittadini del vecchio continente negli Stati Uniti di Trump. Secondo lo studio, pubblicato il 10 giugno dal centro studi European council on foreign relations, ormai solo un europeo su dieci considera gli Stati Uniti un alleato affidabile. La maggioranza ritiene che siano solo un “partner necessario” e non più un alleato. Oggi gran parte degli europei dubita che gli Stati Uniti correrebbero in aiuto del loro paese in caso di aggressione, e questo nonostante gli obblighi previsti dall’appartenenza alla Nato. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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