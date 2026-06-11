Sciopero treni | circolazione a rischio giovedì 11 giugno anche in Toscana Orari e fasce garantite

Da firenzepost.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 11 giugno, la circolazione ferroviaria potrebbe subire disagi a causa di uno sciopero nazionale del personale ferroviario previsto tra l'11 e il 12 giugno 2026. Dopo un confronto tra sindacati e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo sciopero è stato revocato. Sono stati comunicati orari e fasce garantite per garantire i servizi minimi durante la giornata. La circolazione potrebbe comunque risultare influenzata, soprattutto nelle fasce di sciopero.

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ROMA – Nuovi disagi per i pendolari. Dopo il confronto tra sindacati e il Mit (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) lo sciopero nazionale del personale ferroviario delle sigle confederali previsto tra l’11 e il 12 giugno 2026 è stato revocato. E’ invece confermato quello proclamato nelle stesse giornate dai sindacati di base. Dalle 3 di oggi, giovedì 11 giugno 2026 alle 2 di domani, venerdì 12, le sigle Cub Trasporti e Sgb hanno indetto uno sciopero nazionale dei treni. Vogliono richiamare l’attenzione su alcune criticità nelle gare per affidare i servizi ferroviari. Sono a rischio sia le corse dei convogli regionali, sia quelle su tratte nazionali. Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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