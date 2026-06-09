Lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario si svolgerà l’11 e il 12 giugno, causando nuovi disagi ai viaggiatori. Nonostante i tentativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di evitare la mobilitazione, la protesta è stata confermata. Sono state comunicate le fasce orarie garantite, ma i dettagli sugli orari di servizio saranno soggetti a variazioni. I viaggiatori sono invitati a verificare gli aggiornamenti prima di partire.

Nuovi disagi in vista per chi viaggia in treno. È stato confermato lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario previsto tra l’ 11 e il 12 giugno, nonostante il tentativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di evitare la mobilitazione. L’agitazione coinvolgerà il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord e potrebbe avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in tutta Italia. Lo stop principale durerà complessivamente 23 ore, dalle 3:00 di giovedì 11 giugno alle 2:00 di venerdì 12 giugno. Alla protesta si aggiungerà inoltre una seconda mobilitazione che interesserà parte del personale delle ditte appaltatrici e dei servizi collegati al settore ferroviario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

© Quifinanza.it - Sciopero treni l’11 e 12 giugno, gli orari e le fasce garantite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scioperi marzo 2026: date, orari, settori coinvolti e calendario completo

Notizie e thread social correlati

Sciopero treni 11 e 12 giugno, trasporti a rischio per 23 ore: orari e fasce di garanziaUn nuovo sciopero dei treni è stato confermato per l’11 e il 12 giugno, con una durata complessiva di 23 ore.

Sciopero dei treni confermato per l'11 e 12 giugno: quali sono le fasce di garanziaLo sciopero dei treni è previsto per le 3 di notte dell’11 giugno e durerà fino alle 2 del 12 giugno, con un’interruzione di 23 ore.

Temi più discussi: Sciopero treni 11 e 12 giugno: orari e fasce di garanzia; Giugno nero per i treni a Milano: in arrivo un maxi sciopero di 23 ore (e si comincia prima); Sciopero dei treni giovedì 11 giugno: 3mila ferrovieri rischiano posto di lavoro; Sciopero dei treni confermato per l'11 e 12 giugno: quali sono le fasce di garanzia.

Sciopero dei treni 11 e 12 giugno, trasporti a rischio per 23 ore: gli orari e le fasce di garanzia x.com

Sciopero treni 11 e 12 giugno: orari e fasce di garanziaAnche per questo sciopero sono previste, come da legge, specifiche fasce orarie di garanzia. Nello specifico, i treni locali di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord viaggeranno regolarmente nelle ... tg24.sky.it

Sciopero treni 11 giugno, ultime ore decisive: incontro al Mit per evitare il bloccoSciopero nazionale dei treni confermato per l'11 giugno, ma una convocazione urgente al Mit potrebbe cambiare tutto. Ecco cosa sapere su cancellazioni, fasce garantite e possibili sviluppi. adnkronos.com

Trenitalia Lavori infrastrutturali - Cancellazione treni Milano-Chiasso reddit