Sciopero treni l’11 e 12 giugno gli orari e le fasce garantite

Da quifinanza.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario si svolgerà l’11 e il 12 giugno, causando nuovi disagi ai viaggiatori. Nonostante i tentativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di evitare la mobilitazione, la protesta è stata confermata. Sono state comunicate le fasce orarie garantite, ma i dettagli sugli orari di servizio saranno soggetti a variazioni. I viaggiatori sono invitati a verificare gli aggiornamenti prima di partire.

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Nuovi disagi in vista per chi viaggia in treno. È stato confermato lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario previsto tra l’ 11 e il 12 giugno, nonostante il tentativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di evitare la mobilitazione. L’agitazione coinvolgerà il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord e potrebbe avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in tutta Italia. Lo stop principale durerà complessivamente 23 ore, dalle 3:00 di giovedì 11 giugno alle 2:00 di venerdì 12 giugno. Alla protesta si aggiungerà inoltre una seconda mobilitazione che interesserà parte del personale delle ditte appaltatrici e dei servizi collegati al settore ferroviario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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