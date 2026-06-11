Sanità 117 milioni per cure su misura con AI e genomica

Il governo ha stanziato 117 milioni di euro per finanziare progetti di sanità personalizzata, con un focus su intelligenza artificiale e genomica. Sono previsti investimenti nello sviluppo di nanoparticelle intelligenti per migliorare le terapie oncologiche e di strumenti diagnostici in grado di individuare tumori attraverso l’analisi della saliva. Questi fondi mirano a innovare le modalità di cura e diagnosi in campo medico.

? Domande chiave? In Breve La medicina di precisione prende forma a Palermo: i dati del Forum HEAL Italia 2026. Il Forum nazionale di HEAL Italia si è concluso a Palermo dopo due giorni di lavori intensi, delineando un nuovo paradigma per la sanità italiana basato su genomica e intelligenza artificiale. Il programma, sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha presentato i risultati di tre anni di attività dedicate alla medicina personalizzata. Con un investimento totale di 117 milioni di euro, la rete scientifica punta a trasformare la cura da standardizzata a individuale, integrando big data e tecnologie digitali per rispondere alle specifiche caratteristiche biologiche di ogni paziente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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