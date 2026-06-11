Sanità 117 milioni per cure su misura con AI e genomica

Da ameve.eu 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il governo ha stanziato 117 milioni di euro per finanziare progetti di sanità personalizzata, con un focus su intelligenza artificiale e genomica. Sono previsti investimenti nello sviluppo di nanoparticelle intelligenti per migliorare le terapie oncologiche e di strumenti diagnostici in grado di individuare tumori attraverso l’analisi della saliva. Questi fondi mirano a innovare le modalità di cura e diagnosi in campo medico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave? In Breve La medicina di precisione prende forma a Palermo: i dati del Forum HEAL Italia 2026. Il Forum nazionale di HEAL Italia si è concluso a Palermo dopo due giorni di lavori intensi, delineando un nuovo paradigma per la sanità italiana basato su genomica e intelligenza artificiale. Il programma, sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha presentato i risultati di tre anni di attività dedicate alla medicina personalizzata. Con un investimento totale di 117 milioni di euro, la rete scientifica punta a trasformare la cura da standardizzata a individuale, integrando big data e tecnologie digitali per rispondere alle specifiche caratteristiche biologiche di ogni paziente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

sanit224 117 milioni per cure su misura con ai e genomica
© Ameve.eu - Sanità, 117 milioni per cure su misura con AI e genomica
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Medicina e IA: a Roma il congresso per cure su misura e genomicaA Roma si sta svolgendo un congresso dedicato alla medicina personalizzata e alla genomica, dove si discute di come l'intelligenza artificiale possa...

Medicina di precisione: l’AI e la genomica guidano le nuove cureL’unione tra intelligenza artificiale e genomica sta rivoluzionando le terapie personalizzate.

Temi più discussi: Attivo da oggi il nuovo numero unico 116 117 per l’assistenza sanitaria non urgente; Sanità, debutta il 116 117: un numero unico per le cure non urgenti attivo 24 ore su 24; Sanità, attivo in Abruzzo il numero 116 117 per le cure non urgenti; I fondi per università, trasporti e welfare ritornano nel bilancio regionale.

sanità 117 milioni perSanità, scontro in Regione per il buco da 120 milioni della sanitàOpposizioni contro l’assestamento di bilancio, in Regione, per coprire il buco della sanità 2025: oggi i capigruppo di Pd, Armando Sanna, Avs, Selena Candia, Lista Orlando, Gianni Pastorino, e M5s, St ... genova.repubblica.it

sanità 117 milioni perSanità, l’opposizione in Regione: Dopo 10 anni di centrodestra raggiunto il punto più bassoSanità, l’opposizione in Regione: Dopo 10 anni di centrodestra raggiunto il punto più basso ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web