A Roma si sta svolgendo un congresso dedicato alla medicina personalizzata e alla genomica, dove si discute di come l'intelligenza artificiale possa identificare specifiche mutazioni genetiche di una malattia. Durante l'evento, esperti hanno presentato strumenti che analizzano i dati genetici per individuare variazioni precise nel DNA. Sono stati mostrati casi in cui l'IA ha individuato mutazioni rare, facilitando diagnosi più accurate.

? Punti chiave Come può l'intelligenza artificiale individuare la singola mutazione di una patologia?. Chi manterrà la responsabilità finale della diagnosi tra algoritmo e medico?. Come si trasformano i dati genetici in strategie concrete per la longevità?. Perché l'integrazione tra genomica e nutrizione cambia il futuro delle cure?.? In Breve Dottoressa Balestrucci e dottoressa Guidotti discutono l'integrazione tra data science e metabolomica.. Il modello prevede l'IA per l'analisi e il medico genetista per la firma.. Test myGenetiX XDNA Pro mappano metabolismo, detossificazione e risposta infiammatoria individuale.. Il professor Rinaldi affronta la gestione del dolore cronico durante i lavori a Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medicina e IA: a Roma il congresso per cure su misura e genomica

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