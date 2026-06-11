Russia | nuove divisioni pesanti al Nord rischio scontro con la Nato

Notizia in breve

La Russia ha annunciato la creazione di nuove divisioni militari di grandi dimensioni nel settore settentrionale, aumentando le forze di difesa nella regione. Questa mossa avviene in risposta alle tensioni con la Nato e alla presenza di basi militari alleate nelle aree vicine. Non sono stati forniti dettagli sui movimenti specifici, ma la riorganizzazione indica un rafforzamento delle capacità di risposta nel nord del paese. La situazione aumenta il rischio di scontri diretti tra le forze russe e alleate nell’area.