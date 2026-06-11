Rotax Max | Sammartano sfida Lonato per risalire in classifica

Notizia in breve

Sammartano si prepara a competere a Lonato in una gara di Rotax Max, con l’obiettivo di risalire dalla decima posizione in classifica. La gara si svolgerà di notte e le condizioni tecniche e ambientali potranno influenzare le performance dei piloti. La sfida sarà determinata anche da eventuali variazioni nelle regolazioni del motore e nella gestione delle gomme. Nessuna modifica alle regole è stata annunciata e la competizione si svolgerà secondo il programma stabilito.