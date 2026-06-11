Rotax Max | Sammartano sfida Lonato per risalire in classifica
Sammartano si prepara a competere a Lonato in una gara di Rotax Max, con l’obiettivo di risalire dalla decima posizione in classifica. La gara si svolgerà di notte e le condizioni tecniche e ambientali potranno influenzare le performance dei piloti. La sfida sarà determinata anche da eventuali variazioni nelle regolazioni del motore e nella gestione delle gomme. Nessuna modifica alle regole è stata annunciata e la competizione si svolgerà secondo il programma stabilito.
? Punti chiave? In Breve Lorenzo Sammartano punta alla risalita in classifica sul circuito di Lonato. Il pilota alessandrino Lorenzo Sammartano torna in pista nel Rotax Max Challenge per sfidare il circuito del South Garda Karting nel prossimo fine settimana. Attualmente fermo alla decima posizione, il giovane appartenente al team Mkc punta a scalare la classifica della categoria Senior. La sfida si terrà su uno dei tracciati più iconici della disciplina, un terreno che ha contribuito a scrivere la storia del kartismo internazionale. Il South Garda Karting, inaugurato nel 1988, rappresenta un palcoscenico di altissimo livello con un percorso di 1.200 metri. La pista presenta una larghezza media di 10 metri e dispone di tribune capaci di ospitare fino a 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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