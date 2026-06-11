Ronaldo eterno | il Mondiale è l' ultima sfida per entrare nell' Olimpo

Cristiano Ronaldo, 41 anni, sta affrontando il suo ultimo Mondiale, l’unico trofeo che ancora gli manca. La sua nazionale si presenta in Qatar con una rosa più competitiva rispetto al passato. La squadra ha superato le fasi preliminari e si prepara alle partite ufficiali, con il portoghese che punta a chiudere la carriera internazionale con un risultato storico.

Pelé, Maradona e Messi sono chiusi in una stanza da tre anni e mezzo a discutere su chi sia il giocatore più forte della storia. Strana riunione: Pelé fa il superiore, Maradona palleggia con le arance e Messi sta in silenzio ma tutti, più o meno esplicitamente, pensano di essere il numero 1 di sempre. Ogni tanto si sente un rumore, perché c’è un quarantunenne portoghese che bussa a tutta forza. Vorrebbe entrare. Cristiano Ronaldo si sente almeno all’altezza degli altri ma non ha diritto di accesso perché lui, il Mondiale, non l’ha mai vinto. Cinque Champions sì. Cinque Palloni d’oro sì. Un Europeo con una nazionale di seconda fascia sì, ma non basta. Tra Messico, Canada e Stati Uniti giocherà per questo: per vivere l’ultima scarica di adrenalina della vita, e sarebbe la più grande di sempre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Perché Ronaldo ha pianto dopo essere stato eliminato dalla Coppa del Mondo

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