I legali delle persone coinvolte nel rogo di Crans-Montana hanno chiesto di accertare il dolo eventuale. Le indagini si concentrano sulle chat tra i coniugi Moretti, che potrebbero fornire elementi sulla volontà o meno di provocare l’incendio. In caso di conferma del dolo eventuale, le pene previste potrebbero aumentare, considerando la volontà di assumersi il rischio di causare il danno. La procura sta analizzando le conversazioni per valutare eventuali responsabilità.

? Domande chiave? In Breve L’ipotesi dolo eventuale per il rogo di Crans-Montana: i legali puntano ai coniugi Moretti. Gli avvocati della parte civile italiana preparano un’istanza alla Procura di Sion per richiedere che a Jacques e Jessica Moretti venga contestato il reato di omicidio con dolo eventuale. La strategia legale emerge dopo l’interrogatorio avvenuto lo scorso 5 giugno, durante il quale sono state analizzate diverse chat tra i due coniugi. L’obiettivo è trasformare l’attuale accusa di omicidio colposo, che grava sui gestori del ‘Le Constellation’ e sugli altri indagati, in una fattispecie penale molto più severa. Il rogo ha causato la morte di 41 persone, la cui maggior parte era composta da giovani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rogo Crans-Montana: i legali chiedono il dolo eventuale ai Moretti

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