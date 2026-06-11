Riforma della disabilità | dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe Tre VIDEO

Da orizzontescuola.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 5 giugno si è svolto il primo incontro di un ciclo di incontri sulla riforma della disabilità, con un focus sulla nuova definizione e le novità introdotte. Durante l’evento, sono stati presentati tre video che spiegano le modifiche riguardanti il Piano Educativo Individualizzato digitale e il progetto di vita scolastico. La registrazione dell’incontro è disponibile online. La discussione ha coinvolto professionisti e operatori del settore, senza interventi di rappresentanti istituzionali.

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