Quattro tumori su dieci possono essere evitati | quali sono le due abitudini più pericolose di tutte

Quattro tumori su dieci potrebbero essere evitati con modifiche dello stile di vita. Le due abitudini più rischiose sono il consumo eccessivo di tabacco e l’alimentazione poco equilibrata. Il cancro rimane la seconda causa di morte nel mondo, nonostante i progressi nella ricerca e nei trattamenti. La prevenzione attraverso l’abbandono del fumo e una dieta sana può ridurre significativamente il rischio di sviluppare alcune forme di tumore.

Il cancro continua a rappresentare una delle principali sfide sanitarie a livello globale. Nonostante i progressi compiuti dalla ricerca scientifica e i miglioramenti nelle cure, le malattie oncologiche restano la seconda causa di morte nel mondo dopo le patologie cardiovascolari. Un dato, però, emerge con particolare forza da una recente analisi internazionale: una quota significativa dei tumori potrebbe essere prevenuta intervenendo sui fattori di rischio modificabili. A evidenziarlo è un nuovo rapporto elaborato dall’ Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dall’ Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), che ha esaminato la diffusione delle neoplasie a livello mondiale nel 2022. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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TUMORE ALLA PROSTATA: 10 SEGNALI e SINTOMI PRECOCI da NON IGNORARE

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