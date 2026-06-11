PULIZIE GENERALI A MEDIASET | I TALK PORTANO VOTI SOLO A MELONI E VANNACCI!

Da bubinoblog 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le ultime indiscrezioni indicano che le trasmissioni di approfondimento e i talk show di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 favoriscono il centrodestra, in particolare i leader di Fratelli d’Italia e della Lega. Si sostiene che questi programmi contribuiscano a rafforzare il consenso per Meloni e Vannacci, mentre non si evidenziano effetti simili sui partiti di Forza Italia. La questione riguarda le scelte editoriali di alcune trasmissioni di approfondimento.

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Rivoluzione informativa a Mediaset, secondo le ultime indiscrezioni. Non è un mistero che i tg e i talk di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 portino votino alla Destra e non a Forza Italia. Dopo il tramonto politico e poi la morte del fondatore Silvio Berlusconi, l’informazione di Cologno Monzese ha tirato la volata prima alla Lega di Matteo Salvini, poi a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. E ora al dirompente terzo incomodo, la scheggia impazzita del generale Vannacci e del suo Futuro Nazionale che ogni settimana annuncia nuovi ingressi in arrivo dai parlamentari del Governo. E così, secondo un reportage di Dagospia, Pier Silvio e Marina Berlusconi sarebbero stufi di questo trend, oltre che dei toni urlati di molti programmi che poco si addicono alla loro idea di politica. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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