Pro Recco-Olympiacos oggi in tv Champions League pallanuoto 2026 | orario semifinale canale streaming

Notizia in breve

Oggi alle 21 si gioca la semifinale della Final Four di Champions League di pallanuoto maschile 2025-2026. La partita tra Pro Recco e Olympiacos sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. La competizione si svolge con le quattro squadre qualificate, e questa è la prima semifinale della fase finale. La partita si terrà in Italia e sarà visibile sui canali dedicati alla competizione.