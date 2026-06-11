Pro Recco-Olympiacos oggi in tv Champions League pallanuoto 2026 | orario semifinale canale streaming
Oggi alle 21 si gioca la semifinale della Final Four di Champions League di pallanuoto maschile 2025-2026. La partita tra Pro Recco e Olympiacos sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. La competizione si svolge con le quattro squadre qualificate, e questa è la prima semifinale della fase finale. La partita si terrà in Italia e sarà visibile sui canali dedicati alla competizione.
La Final Four della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile si aprirà oggi, giovedì 11 giugno: alle ore 21.00, a Gzira (Malta), si disputerà il match della Pro Recco, che sarà opposta agli ellenici dell’ Olympiacos. LA DIRETTA LIVE DI PRO RECCO-OLYMPIACOS DI PALLANUOTO DALLE 21.00 I liguri, primi nel Girone B dei quarti di finale, affronteranno i greci, secondi nel Girone A, mentre nella prima semifinale, alle ore 19.00, gli spagnoli del Barceloneta, vittoriosi nel raggruppamento con gli ellenici, sfideranno i magiari del Ferencvaros, che hanno chiuso la seconda fase alle spalle della formazione italiana. Il match delle ore 21.00 tra Pro Recco ed Olympiacos, valido per la Final Four della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena ed in diretta streaming su Sky Go, NOW, euroaquaticstv. 🔗 Leggi su Oasport.it
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