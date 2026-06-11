Prima Assicurazioni ha collaborato con Pininfarina per la livrea speciale della moto di Prima Pramac Yamaha al Gran Premio d’Italia al Mugello. La livrea presenta dettagli distintivi e richiami al design del marchio, visibile durante la gara. La modifica estetica è stata applicata esclusivamente alla moto di questa squadra nel contesto della competizione. La collaborazione si inserisce in un progetto che coinvolge aziende italiane di eccellenza, senza influire sui risultati sportivi.

Il Gran Premio d'Italia del Mugello è diventato il palcoscenico di un progetto che ha messo al centro alcune delle eccellenze più riconoscibili del Paese. Prima Assicurazioni ha infatti svelato una speciale livrea realizzata da Pininfarina per le moto del team Prima Pramac Yamaha MotoGP, protagonista del weekend più atteso dagli appassionati italiani. L'iniziativa è nata dalla volontà di portare in pista un simbolo dell'innovazione e della creatività italiana, unendo tre realtà che, pur operando in settori differenti, condividono una forte vocazione all'eccellenza: Prima Assicurazioni, Pininfarina e Prima Pramac Yamaha MotoGP. Per la storica casa di design si è trattato di un debutto assoluto nel Motomondiale: è stata infatti la prima volta che Pininfarina firma un progetto dedicato alla MotoGP. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Prima Assicurazioni porta Pininfarina in MotoGP: al Mugello debutta la livrea speciale per Prima Pramac Yamaha

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