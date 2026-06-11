Portogallo – Nigeria 2-1 – Ronaldo si avvia alla sesta Coppa del Mondo

Il Portogallo ha battuto la Nigeria 2-1 in una partita di preparazione alla Coppa del Mondo, con Cristiano Ronaldo in campo per oltre 65 minuti. La sfida si è giocata a Leiria, e Ronaldo si avvia alla sesta partecipazione alla fase finale del torneo. La vittoria è stata ottenuta con due gol del Portogallo, mentre la Nigeria ha segnato un gol. La partita ha attirato l'attenzione sui social e tra gli appassionati di football.

2026-06-10 23:45:00 Il web non parla d’altro: Cristiano Ronaldo ha superato indenne i 65 minuti della preparazione del Portogallo alla Coppa del Mondo vincendo per 2-1 contro la Nigeria a Leiria. Ronaldo, che ha esordito in Coppa del Mondo nel lontano 2006, quest’estate farà la sua sesta presenza al torneo, e molti si aspettano che sarà l’ultima per il 41enne. Ronaldo ha vinto l’Euro 2016 con il Portogallo, ma il suo miglior piazzamento ai Mondiali è stato la semifinale del 2006. L’ex attaccante del Manchester United e del Real Madrid ha avuto molte mire da gol ma non è riuscito ad aumentare il suo incredibile conteggio di 143 gol in nazionale. Il Portogallo affronterà la Repubblica Democratica del Congo, l’Uzbekistan e la Colombia nel Gruppo K mentre la Nigeria non si è qualificata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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