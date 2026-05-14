A maggio 2026, Sony ha comunicato l’arrivo di nuovi titoli nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium. La lista comprende diverse aggiunte che saranno disponibili per gli utenti iscritti ai due servizi, senza indicare i nomi specifici dei giochi o le date di rilascio. La società ha reso noto l’aggiornamento tramite comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle modalità di distribuzione.

Sony Interactive Entertainment ha annunciato i nuovi giochi in arrivo nel Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium per il mese di maggio 2026. La nuova selezione sarà disponibile dal 19 maggio su PlayStation 5 e PlayStation 4, con una lineup costruita per coprire generi molto diversi tra loro. Si passa dai grandi mondi aperti alle avventure narrative, dai giochi d’azione fantasy alle esperienze più cupe, fino ai classici arcade pensati per gli abbonati al piano più completo. Il mese si presenta particolarmente forte grazie alla presenza di nomi molto riconoscibili. Red Dead Redemption 2 rappresenta senza dubbio il titolo più pesante della selezione, mentre Star Wars Outlaws porta nel catalogo una delle produzioni più importanti legate all’universo di Star Wars.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - PlayStation Plus Extra e Premium: Le novità di Maggio 2026

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PLAYSTATION PLUS EXTRA e PREMIUM I GIOCHI PS4 e PS5 DI MARZO 2026

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