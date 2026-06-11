Un cantante francese è stato indagato dopo che 22 persone hanno presentato denunce per molestie e violenza sessuale. Nove delle denuncie sono state recentemente rese note, con accuse di abusi da parte di alcune donne. La difesa ha risposto alle accuse di stupro con dichiarazioni di insussistenza delle accuse e ha contestato le testimonianze. Le indagini sono ancora in corso e non sono stati forniti ulteriori dettagli sui procedimenti legali in atto.

? Punti chiave? In Breve Patrick Bruel sotto indagine per accuse di violenza sessuale: emerge un caso di portata nazionale. Il cantante francese Patrick Bruel è stato ufficialmente indagato dalla magistratura per violenza sessuale e stupro, segnando uno dei momenti più critici del movimento #MeToo all’interno dell’industria musicale francese. L’artista di 67 anni, figura storica della cultura pop nel Paese, si trova al centro di un procedimento che coinvolge numerose testimonianze relative a episodi di molestie, aggressioni e tentati stupri. Le autorità hanno avviato le procedure dopo un intenso interrogatorio avvenuto mercoledì presso la Procura di Nanterre. Il quadro delle accuse che gravano sul musicista appare estremamente articolato e si estende su un arco temporale molto ampio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Patrick Bruel indagato: 22 denunce tra molestie e violenza sessuale

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PARIGI, ARRESTATO il cantante PATRICK BRUEL: è ACCUSATO di VIOLENZA SESSUALE da 12 donne

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