Palermo | i ritmi dei Tarantolati di Tricarico al Jova Summer Party
Durante il Jova Summer Party a Palermo, i Tarantolati di Tricarico si sono esibiti portando la loro musica tradizionale. La band ha presentato un nuovo singolo in lingua spagnola, con la partecipazione di ospiti speciali. Sono stati discussi i piani della band per esportare la propria musica sui mercati internazionali. La performance ha coinvolto il pubblico presente, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sugli aspetti commerciali.
? Punti chiave? In Breve I Tarantolati di Tricarico portano la tradizione calabrese all’Ippodromo La Favorita il 29 agosto 2026. Sabato 29 agosto 2026, a partire dalle ore 15, l’Ippodromo La Favorita di Palermo ospiterà una tappa fondamentale del Jova Summer Party 2026 con la partecipazione dei Tarantolati di Tricarico. L’evento vedrà Lorenzo Cherubini, noto come Jovanotti, protagonista di un tour estivo che unisce grandi ritmi e radici musicali profonde. La giornata palermitana si preannuncia come un incontro tra la musica contemporanea e i suoni ancestrali della tradizione, grazie a una selezione di artisti che spaziano dal dance all’elettronica fino alle radici cubane. Il programma musicale della tappa siciliana prevede un cast eterogeneo che integrerà elementi di diverse culture. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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