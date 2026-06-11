Palermo | i ritmi dei Tarantolati di Tricarico al Jova Summer Party

Notizia in breve

Durante il Jova Summer Party a Palermo, i Tarantolati di Tricarico si sono esibiti portando la loro musica tradizionale. La band ha presentato un nuovo singolo in lingua spagnola, con la partecipazione di ospiti speciali. Sono stati discussi i piani della band per esportare la propria musica sui mercati internazionali. La performance ha coinvolto il pubblico presente, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sugli aspetti commerciali.