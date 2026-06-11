Pagliuca ha commentato la crisi della Nazionale, affermando che in passato indossare la maglia azzurra rappresentava un privilegio, ora più accessibile. Ha evidenziato come siano stati indicati tre allenatori come possibili guide della squadra. La discussione si concentra sui cambiamenti nel valore simbolico della maglia e sulle scelte tecniche per il futuro della nazionale.

? Punti chiave? In Breve Gianluca Pagliuca analizza la crisi del calcio italiano e punta sulla pazienza per il ritorno ai vertici. Il portiere Gianluca Pagliuca ha delineato un quadro complesso per la Nazionale italiana, parlando di un momento di difficoltà generazionale e della necessità di attendere l’arrivo di nuovi campioni. Durante un recente confronto, l’ex numero di Casalecchio ha riflettuto sul valore della maglia azzurra, definendola un privilegio che una volta risultava molto più difficile da ottenere rispetto ad oggi. Secondo l’ex portiere, il calcio del nostro Paese sta attraversando una fase negativa che si riflette anche nei risultati internazionali, dato che l’Italia non riesce a disputare tre edizioni consecutive di un Mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pagliuca sulla crisi azzurra: “Indossare la maglia era un privilegio

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