Un uomo di 47 anni è stato messo agli arresti domiciliari dopo aver causato un tamponamento notturno e aver minacciato l’ex compagna. La collisione tra i veicoli è avvenuta in circostanze ancora in fase di accertamento. Durante l’arresto, il 47enne è risultato positivo all’uso di sostanze stupefacenti. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle motivazioni che hanno portato alla lite e alle minacce.

? Punti chiave? In Breve Un tamponamento e minacce sotto casa a Osio Sotto: il 47enne finisce ai domiciliari. Un uomo di 47 anni di Osio Sotto è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Zingonia dopo una notte di violenza scatenata da un incidente stradale tra martedì 9 e mercoledì 10 giugno. L’uomo ha colpito l’auto della sua ex compagna e ha poi rivolto minacce alla donna sotto la sua abitazione, portando all’intervento delle forze dell’ordine e alla successiva convalida della misura cautelare dei domiciliari da parte del giudice Alberto Longobardi. Il caos ha avuto inizio intorno alle ore 3 del mattino in una via del paese. Quello che inizialmente sembrava un banale scontro tra veicoli si è trasformato rapidamente in una situazione di estrema tensione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Osio Sotto: tamponamento e minacce all’ex, 47enne ai domiciliari

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