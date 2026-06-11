Olimpico Achille Lauro ultimo re di Roma | La mia fortuna è la gente

Achille Lauro ha dichiarato che la sua fortuna è la gente. Nel corso di un'intervista, ha commentato scherzosamente le sue abitudini e i sogni che popolano la sua mente, senza entrare nei dettagli. La sua frase si riferisce al rapporto con il pubblico e alla sua percezione personale del successo. Non sono stati forniti ulteriori commenti o approfondimenti sul suo stato attuale o sui progetti futuri.

"Ma sì, le mie solite cose." scherza Achille Lauro parlando dei sogni che affollano il suo nuovo kolossal da stadi, svelato domenica scorsa a Rimini e planato ieri sera tra gli spalti dell’ Olimpico di Roma nell’attesa di proseguire alla volta di Milano, dove il 15 giugno verrà documentato integralmente con l’eventualità di trasformarlo in uno show da prima serata tv. "Racconto gli incoscienti giovani prima di essere catapultati sulla terra" dice. Ambientato sui ledwall in un Eden popolato di immortali che prima di Perdutamente diventano mortali per il morso alla mela di una Eva impersonata da Celeste Dalla Porta, lo show porta il sibilo del serpente tentatore tra le torride nuances di ventisei canzoni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Achille Lauro ferma Roma: il bagno di folla incredibile a Fontana di Trevi

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