Roma concerto di Achille Lauro all’Olimpico | orari come arrivare parcheggi e mezzi

Il concerto di Achille Lauro allo Stadio Olimpico il 9 giugno 2026 prevede un piano di mobilità dedicato, con indicazioni per raggiungere l’area del Foro Italico senza usare l’auto. Sono stati comunicati orari e modalità di accesso, oltre a dettagli sui parcheggi e sui mezzi pubblici disponibili per i partecipanti. L’evento si svolgerà durante la giornata, coinvolgendo diverse soluzioni di trasporto per agevolare gli spettatori.

Roma, 9 giugno 2026 – Grande musica allo Stadio Olimpico e un piano di mobilità pensato per raggiungere l’area del Foro Italico senza usare l’auto. Questa sera, mercoledì 10 giugno, è in programma il concerto di Achille Lauro. Per agevolare gli spostamenti del pubblico, in occasione del concerto di Achille Lauro il servizio delle metropolitane sarà prolungato di due ore oltre la mezzanotte. Le ultime corse partiranno dai capolinea all’1.30. I parcheggi di scambio resteranno aperti fino alle 2.15, quarantacinque minuti dopo la partenza delle ultime corse metro. Bus potenziati verso lo Stadio Olimpico. Oltre al prolungamento delle metro, saranno intensificate alcune linee bus dirette verso l’area del Foro Italico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Concerto a sorpresa di Achille Lauro a Fontana di Trevi

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