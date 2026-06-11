Un nuovo decreto sugli autovelox ha sollevato dubbi e entusiasmo tra i sindaci della provincia di Treviso. La normativa introduce una differenza tecnica tra approvazione e omologazione degli apparecchi, che potrebbe influenzare i controlli stradali. Si discute anche su come cambierà la validità delle multe emesse con i nuovi dispositivi. La questione riguarda principalmente le procedure e le tempistiche di implementazione delle nuove regole.

? Domande chiave? In Breve Il decreto di Salvini sulla gestione degli autovelox divide i sindaci del trevisano. Il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato il nuovo decreto per l’omologazione degli autovelox, scatenando reazioni contrastanti tra le amministrazioni locali della provincia di Treviso. Mentre alcuni primi vertici comunali accolgono con favore il provvedimento, altri amministratori sollevano dubbi sulla reale capacità della norma di risolvere i problemi tecnici accumulati negli anni. Il provvedimento mira a chiarire i requisiti necessari per i rilevatori di velocità, stabilendo procedure precise per la loro taratura e i relativi controlli. La distinzione tecnica tra approvazione e omologazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo decreto autovelox: i sindaci trevisani tra dubbi e entusiasmo

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