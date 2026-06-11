Nuove regole AIFA | nuovi parametri per il Busulfan Fresenius Kabi

Notizia in breve

L'AIFA ha introdotto nuove regole e parametri per il farmaco Busulfan prodotto da Fresenius Kabi. Questi cambiamenti riguardano la classificazione terapeutica del farmaco e le modalità di somministrazione. I nuovi criteri sono stati stabiliti per aggiornare le modalità di utilizzo e monitoraggio del farmaco. Non sono state fornite informazioni dettagliate su come questi cambiamenti influenzeranno la sicurezza dei pazienti.