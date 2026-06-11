Le forze iraniane hanno attaccato basi americane nel paese, secondo fonti ufficiali. La risposta di Teheran è arrivata in seguito alle operazioni militari statunitensi, senza indicare eventuali vittime o danni specifici. La tregua tra Israele e Iran continua a essere rispettata, mentre i rapporti tra Stati Uniti e Iran rimangono tesi. Nessuna delle due parti ha annunciato nuove iniziative di pace o escalation.

La tregua tra Israele e Iran regge, quella tra Stati Uniti e Repubblica Islamica è invece ancora lontana. Nella notte c’è stata infatti una nuova ondata di missili Usa: lanciati in tutto 49 Tomahawk per colpire target all’interno Iran, alcuni dei quali a 65 chilometri da Teheran. I pesanti attacchi statunitensi in Iran. Gli Stati Uniti, come hanno fatto sapere i pasdaran, hanno attaccato «un complesso produttivo, un centro di intrattenimento e una fortezza militare nei pressi di Karaj e Nazarabad, nonché una base locale delle Guardie rivoluzionarie a Pishva». Il New York Times, sulla base di immagini satellitari, riporta che gli Stati Uniti hanno colpito un’infrastruttura per la fornitura di acqua potabile sulla costa dell’Iran, vicino allo stretto di Hormuz: i danni osservati sono compatibili con la Gbu-39, una bomba piccola di precisione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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© Lettera43.it - Nuova offensiva Usa in Iran, Teheran risponde: «Colpite basi americane»

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Iran, nuova offensiva USA su Teheran | Generale Boni

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