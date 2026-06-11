Nuova notte di attacchi in Iran Trump | Se non firmano un accordo bombarderemo senza pietà

Nella notte, gli attacchi sono ripresi in Iran con circa cinquanta raid condotti dagli Stati Uniti. Il governo americano ha minacciato di bombardare senza pietà se non verrà firmato un accordo. Non sono stati comunicati dettagli sulle vittime o sui danni. L’Iran ha confermato l’intervento militare, senza ulteriori specifiche. La tensione tra le due parti si mantiene alta, senza segnali di de-escalation.

Il presidente americano ha precisato che non si tratta di una ripresa ampia della guerra, ma di una risposta all'abbattimento dell'elicottero Apache. Teheran colpisce obiettivi militari Usa in Kuwait, Giordania e Bahrain Nuova notte di attacchi incrociati in Iran: gli Stati Uniti hanno lanciato una cinquantina di missili Tomahawak in risposta all’abbattimento dell’elicottero Apache nell’area dello Stretto di Hormuz, dopo aver ampiamente preannunciato l’attacco; Teheran ha risposto con missili contro installazioni americane nella regione. L’agenzia di stampa iraniana Mehr ha riferito anche di «scontri navali» tra le due forze. Nulla di fatto, intanto, sul fronte dei tentativi di mediazione: secondo quanto riferito dal New York Times, i mediatori del Qatar hanno lasciato la capitale iraniana senza aver compiuto alcun progresso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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