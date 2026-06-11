notti magiche alla tv dirette e partite in chiaro programmi a tutte le ore

In onda circa centoquattro partite, tutte visibili in chiaro e trasmesse in diretta, senza la presenza della nazionale italiana. Le partite coinvolgono squadre di diverse nazioni, tra cui Brasile, Spagna, Argentina, Inghilterra e Germania. La programmazione copre orari vari, con eventi sportivi che vanno dalle grandi squadre alle federazioni meno note, come Curaçao e Uzbekistan. La copertura televisiva si svolge con partite trasmesse a tutte le ore del giorno.

Centoquattro partite da gustare, anche se l’Italia non c’è. Brasile, Spagna, Argentina, Inghilterra, Germania: si comincia dalle big e si arriva fino alle più insospettabili federazioni calcistiche come Curaçao o l’Uzbekistan del nostro Fabio Cannavaro. Uno spettacolo da vivere – per la maggior parte degli appassionati – a distanza, incollati a tv o agli schermi degli smartphone. Sarà Dazn (che ha acquistato i diritti del torneo anche in Spagna e Giappone) a trasmettere in Italia tutte e 104 le partite del Mondiale, di cui 69 in esclusiva. Trentacinque gare, infatti, incluse la partita inaugurale, le semifinali e la finale, saranno trasmesse in co-esclusiva in chiaro su Rai 1 (trasmesse nella fascia oraria 18. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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