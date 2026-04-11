Cesc Fabregas si presenta con un messaggio chiaro in vista della partita di domani contro l’Inter. Ha dichiarato di preparare tutte le gare allo stesso modo, considerandole come finali di Champions League. Le sue parole indicano un atteggiamento di massima concentrazione e determinazione, senza differenziare tra incontri di diversa importanza. La sfida tra le due squadre è attesa con attenzione dagli appassionati di calcio.

di Angelo Ciarletta Cesc Fabregas suona la carica in vista del match in programma domani contro l’Inter. Ecco cosa ha detto il tecnico del Como. Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Como Inter. Di seguito le dichiarazioni del tecnico spagnolo.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! INTER UNICA SQUADRA CHE NON AVETE BATTUTO – « Non è l’unica, anche con il Bologna non abbiamo vinto. Secondo me il Bologna è top. Fastidio? Non so che dire. Noi andiamo partita per partita, sappiamo chi è l’Inter, sappiamo anche di poter perdere perché hanno giocatori che fanno la differenza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fabregas suona la carica: «Io preparo tutte le partite alla stessa maniera. Per me tutte sono finali di Champions»

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