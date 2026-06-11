Durante la puntata del 10 giugno de La Ruota della Fortuna, si è verificato un finale inaspettato che ha portato una concorrente a piangere. La scena si è conclusa con un momento di forte emozione, suscitando reazioni tra il pubblico presente e quello a casa. La puntata è stata caratterizzata da vari colpi di scena e battute. La concorrente ha espresso sorpresa e incredulità alla fine, lasciando gli spettatori senza parole.

La puntata del 10 giugno de La Ruota della Fortuna ha regalato ai telespettatori una serata ricca di colpi di scena, battute irresistibili e soprattutto un finale che ha lasciato tutti senza fiato. Come ormai accade da settimane, il quiz condotto da Gerry Scotti ha aperto la prima serata di Canale 5 subito dopo il Tg5, accompagnato dall’energia dei Fortuna Five e dall’entusiasmo del pubblico in studio. Fin dalle prime battute Gerry ha mostrato il suo consueto spirito ironico. Dopo l’esibizione della band sulle note degli U2, il conduttore ha scherzato ricordando il 1987: “Che meraviglia, era il 1987, me lo ricordo perché avevo ancora i capelli davanti. Grazie della sottolineatura”. Una battuta che ha subito strappato sorrisi in studio e a casa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Non ci credo”. Finale da brivido a La ruota della fortuna: Samira in lacrime

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Multi SubI Went Fishing for Money… Then I Hooked a Murder Case.

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La Ruota della Fortuna, Samira Lui punge Gerry Scotti: “Non ti credo più!”Durante la puntata del 27 maggio de La Ruota della Fortuna, Samira Lui ha detto a Gerry Scotti: “Non ti credo più!”.

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Argomenti più discussi: Smorzate, passanti, recuperi e non solo: i 5 migliori colpi della finale Cobolli-Zverev; Cobolli: Orgoglioso di quel che ho fatto… ora l’obiettivo è Torino; Campagna elettorale al rush finale. Salvini tira la volata a Parcaroli. Tittarelli gira quartieri e frazioni; La Padania c'è ancora, sul campo da calcio. In finale agli Europei con 17 bergamaschi.

Credo di non aver mai visto un attaccamento da parte del pubblico neutrale così caloroso e a tratti commovente come successo in questo Roland Garros nei confronti di Flavio #Cobolli. Forse vale di più della storica finale e della top 10. Un gladiatore entrato n x.com

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