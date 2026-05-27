Durante la puntata del 27 maggio de La Ruota della Fortuna, Samira Lui ha detto a Gerry Scotti: “Non ti credo più!”. Lo scambio di battute tra i due conduttori ha attirato l’attenzione del pubblico, inserendosi tra i momenti di gioco e intrattenimento dello show. La frase ha creato un breve momento di discussione tra i conduttori, senza ulteriori sviluppi pubblici o dichiarazioni successive. La trasmissione è proseguita con altri giochi e interazioni tra i conduttori.

La puntata del 27 maggio de La Ruota della Fortuna ci ha regalato, come di consueto, momenti di leggerezza, fra frasi da indovinare, ma anche scambi di battute fra Gerry Scotti e Samira Lui, conduttori dello show. La Ruota della Fortuna, Samira punge Gerry. Sono trascorsi mesi da quando la nuova edizione de La Ruota della Fortuna è andata in onda per la prima volta, diventando un vero e proprio caso televisivo. Nessuno infatti si aspettava un successo così clamoroso, soprattutto nei mesi estivi, caratterizzati da un calo d’ascolti e dalla messa in onda, spesso, di repliche. Invece Gerry Scotti ha vinto la sua scommessa, riportando in televisione il programma cult di Mike Bongiorno e rendendolo uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico nell’access prime. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui punge Gerry Scotti: “Non ti credo più!”

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