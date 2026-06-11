Non c’è solo Yamal

Diversi giocatori sono stati coinvolti in trasferimenti o voci di mercato, includendo Raya, Pedro Porro, Pubill, Garcia, Grimaldo, Zubimendi, Gavi, Merino, Ferran Torres, Olmo e Jeremi Pino. La lista comprende calciatori di diverse squadre e nazionalità, senza specificare le destinazioni o dettagli contrattuali. Nessuna informazione aggiuntiva su accordi, clausole o condizioni contrattuali è stata resa nota. La situazione riguarda principalmente movimenti di mercato e trattative in corso.

Raya, Pedro Porro, Pubill, Garcia, Grimaldo, Zubimendi, Gavi, Merino, Ferran Torres, Olmo, Jeremi Pino. Un undici che incute timore, certo con pochi eguali a livello internazionale, se si considerano classe ed esperienza. Peccato che si tratti del primo che ci è saltato in mente pescando a caso solo dalla panchina della Spagna. La ‘Roja’ si presenta a questi Mondiali con un bagaglio di talento abbagliante. E con un’abbondanza di interpreti semplicemente letale, in una vetrina planetaria del calcio che in questa edizione non solo dovrà fare i conti con temperature critiche, ma anche con l’impegno aggiuntivo dei sedicesimi di finale. Chi arriverà in fondo dovrà giocare otto partite in quaranta giorni, roba da fachiri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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