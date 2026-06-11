? Punti chiave? In Breve Il Nuovo Nomentana Hospital minaccia i diritti dei lavoratori: i sindacati chiedono l’intervento della Regione. Il Nuovo Nomentana Hospital, appartenente al Gruppo San Raffaele SpA, ha comunicato ai sindacati lo scorso 9 giugno 2026 l’intenzione di modificare unilateralmente il contratto collettivo nazionale applicato al proprio personale. Questa decisione ha scatenato una reazione immediata da parte delle federazioni sindacali, che hanno definito la mossa come un atto grave e inaccettabile per la tutela dei lavoratori. Le organizzazioni Fp Cgil Roma Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fp Roma Lazio hanno diffuso un comunicato congiunto il 10 giugno per denunciare il rischio di un peggioramento delle condizioni lavorative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nomentana Hospital: sindacati denunciano rischio dumping contrattuale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vertenza Casa Sollievo della Sofferenza: Sindacati in conferenza stampa contro il mancato rinnovo contrattuale e il rischio di dumping contrattualeI sindacati hanno tenuto una conferenza stampa per denunciare il mancato rinnovo contrattuale presso la struttura sanitaria.

Dumping contrattuale: in Puglia pesa per 41 mld. «A rischio 284mila posti»In Puglia, il dumping contrattuale ha un valore stimato di 41 miliardi di euro e mette a rischio circa 284 mila posti di lavoro.