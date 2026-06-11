I mercati azionari asiatici hanno registrato un calo dell’1,10% nel Nikkei, mentre il prezzo del petrolio ha superato i 93 dollari al barile. Le tensioni in Medio Oriente sono considerate tra le cause del ribasso azionario, mentre il rialzo del petrolio si attribuisce alle preoccupazioni geopolitiche nella regione. Non sono stati segnalati altri eventi specifici che abbiano influenzato i mercati oggi.

? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’instabilità geopolitica che spinge il petrolio oltre i 93 dollari contrasta con l’inflazione contenuta al 1,2%. Fonte Eurostat? Il Nikkei scende dell’1,10% a Tokyo mentre il petrolio sale sopra i 93 dollari. Il listino di riferimento di Tokyo ha aperto le contrattazioni con una perdita di 704 punti, portando il Nikkei a quota 63.474,30 dopo una flessione dell’1,10%. Questo calo segue la correzione dei mercati azionari degli Stati Uniti, avvenuta in concomitanza con l’inasprimento delle tensioni tra l’Iran e il Medio Oriente. Parallelamente, l’esercito israeliano sta procedendo con l’occupazione del Libano, un fattore che sta influenzando pesantemente le dinamiche finanziarie globali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nikkei scende dell’1,10% e il petrolio sale sopra i 93 dollari

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Market Update: Stocks Rally, Oil Drops, Dollar Pulls Back | World Market News, 9th June with FXOpen

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