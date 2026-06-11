New York | Knicks e Mondiali la sfida logistica per la città

Notizia in breve

Durante i Mondiali, spostarsi verso il Metlife Stadium comporta costi elevati e tempi di viaggio più lunghi, soprattutto durante le partite. La sovrapposizione con la stagione NBA aumenta il traffico e la congestione nelle zone centrali della città, creando difficoltà per i pendolari. Le autorità stanno monitorando l’afflusso di persone e i flussi di traffico per gestire meglio gli spostamenti, ma non sono ancora stati annunciati interventi specifici o modifiche ai servizi di trasporto pubblico.